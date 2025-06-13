Динамо все ще може підписати захисника, від послуг якого відмовилося взимку

Африканський захисник Іме Окон продовжує цікавити Динамо.

Про це повідомив місцевий журналіст Вука Схулуме.

За його інформацією, контракт Окона з Суперспорт Юнайтед завершується, а в переході гравця зацікавлений клуб Кайзер Чівс з чемпіонату ПАР.

Втім, за словами Схулуме, інтерес до футболіста проявляють також київське Динамо і данський Мідтьюлланд.

🚨 Transfer Update 🚨



Kaizer Chiefs chasing Ime Okon!



📅 SuperSport United contract ends this month.

🌍 Interest from FC Midtjylland and Dynamo Kyiv as well.



👀 The race is on!



#Transfers #BafanaBafana #ImeOkon pic.twitter.com/4vUZFu7638 — Mastarmind (Vuka S'khulume) (@IamMastarmind) June 11, 2025

Нагадаємо, взимку кияни вже переглядали африканця, однак наставник Динамо Олександр Шовковський відмовився від його послуг.

Раніше повідомлялося, що Динамо може підписати 17-річного форварда/вінгера з Малі Усмана Саване.