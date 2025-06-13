Динамо все ще може підписати захисника, від послуг якого відмовилося взимку
Іме Окон
Суперспорт Юнайтед
Африканський захисник Іме Окон продовжує цікавити Динамо.
Про це повідомив місцевий журналіст Вука Схулуме.
За його інформацією, контракт Окона з Суперспорт Юнайтед завершується, а в переході гравця зацікавлений клуб Кайзер Чівс з чемпіонату ПАР.
Втім, за словами Схулуме, інтерес до футболіста проявляють також київське Динамо і данський Мідтьюлланд.
Нагадаємо, взимку кияни вже переглядали африканця, однак наставник Динамо Олександр Шовковський відмовився від його послуг.
Раніше повідомлялося, що Динамо може підписати 17-річного форварда/вінгера з Малі Усмана Саване.