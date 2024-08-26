Манчестер Юнайтед віддасть Ганнібала в оренду фавориту Чемпіоншипу

Манчестер Юнайтед віддасть в оренду молодого півзахисника Ганнібала Межбрі до Бернлі.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Сьогодны, 26 серпня, футболіст пройде медичне обстеження. Договір включатиме обов'язкову опцію викупу.

В АПЛ за МЮ 21-річний футболіст зіграв 8 матчів, у яких забив 1 гол. Бернлі за підсумками минулого сезону вилетів до Чемпіоншипу.

🚨🟣 Burnley have reached verbal agreement to sign Hannibal Mejbri from Manchester United.



Medical tests taking place today as club to club deal done on loan with mandatory buy clause.



Almost there. ⏳🇹🇳 pic.twitter.com/ol7pGXpXMP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024

Нагадаємо, у 2 турі чемпіонату Англії "червоні дияволи" зазнали поразки від Брайтона.