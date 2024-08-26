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Манчестер Юнайтед віддасть Ганнібала в оренду фавориту Чемпіоншипу

Руслан Травкін — 26 серпня, 16:00
Манчестер Юнайтед віддасть Ганнібала в оренду фавориту Чемпіоншипу
Ганнібал Межбрі
Getty images

Манчестер Юнайтед віддасть в оренду молодого півзахисника Ганнібала Межбрі до Бернлі.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Сьогодны, 26 серпня, футболіст пройде медичне обстеження. Договір включатиме обов'язкову опцію викупу.

В АПЛ за МЮ 21-річний футболіст зіграв 8 матчів, у яких забив 1 гол. Бернлі за підсумками минулого сезону вилетів до Чемпіоншипу.

Нагадаємо, у 2 турі чемпіонату Англії "червоні дияволи" зазнали поразки від Брайтона.

Ганнібаль Межбрі

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