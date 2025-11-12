Гравця АПЛ звинуватили у плювках у бік вболівальників

Вихованця Манчестер Юнайтед Ганнібала Межбрі, який виступає за Бернлі, звинуватили у плювках у вболівальників Лідса.

Про це пише ESPN.

Імовірний інцидент стався на матчі 8-го туру АПЛ проти Лідса, який його команда виграла 2:0. Сам Межбрі з'явився на полі з лави для запасних на 83 хвилині, а перебуваючи на розминці плюнув у вболівальника "павичів".

"Стверджується, що гравець діяв з порушенням правил гри та неналежним чином вдавався до образливої непристойної поведінки, плюючи на вболівальників Лідс Юнайтед або в їхньому напрямку", – наголосила ФА.

Тепер Ганнібал маж час до 28 листопада, щоб відповісти на звинувачення, а в іншому випадку йому загрожуватиме дискваліфікація та штраф.

Цього сезону вихованець Манчестер Юнайтед зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу та записав у свій пасив одну жовту картку.

Нагадаємо, на початку вересня схожим епізодом відзначився екснападник Барселони Суарес, який наразі грає в МЛС – тоді його покарали тривалою дискваліфікацією та штрафом.