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Грузинський легіонер Шахтаря: Збірна України – дуже хороша команда

Руслан Травкін — 8 жовтня, 10:23
Грузинський легіонер Шахтаря: Збірна України – дуже хороша команда
Георгій Гочолейшвілі (по центру)
Шахтар

Гравець данського Копенгагена та збірної Грузії, який належить донецькому Шахтарю, Георгій Гочолейшвілі поділився думками щодо матчу зі збірною України у межах Ліги націй.

Його слова цитує сайт sportall.ge.

болівальники роблять для нас дуже багато. Вони по особливому нас підтримують і це нас дуже мотивує. Хочу подякувати їм за це.
Збірна України – дуже хороша команда, хоча ми є лідерами групи, і ми зробимо все, щоб зберегти цю позицію", – сказав він.

Шахтар придбав Георгія у грузинського Сабуртало взимку 2023 року за 1 млн євро. Влітку цього року Копенгаген заплатив 400 тисяч євро за річну оренду флангового захисника.

Збірна Грузії у вересневих матчах Ліги націй обіграла Чехію (4:1) та Албанію (1:0).

Нагадаємо, матч проти Грузії збірна України проведе 11 жовтня (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.

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