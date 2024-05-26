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Галатасарай став 24-разовим чемпіоном Туреччини

Олександр Булава — 26 травня, 22:04
Галатасарай став 24-разовим чемпіоном Туреччини

Галатасарай виграв чемпіонат Туреччини сезону-2023/24.

В останньому турі Суперліги підопічні Окана Бурука обіграли Коньяспор з рахунком 3:1. Дублем відзначився Мауро Ікарді, ще один гол на рахунку Беркана Кутлу.

У підсумку Галатасарай набрав фантастичні 102 очки та на 3 пункти випередив найближчого переслідувача — Фенербахче.

Для стамбульського клубу це друга поспіль перемога в чемпіонаті та 24-й титул в історії.

Зазначимо, що Галатасарай є одноосібним лідером за кількістю чемпіонств, в найближчого переслідувача Фенербахче — 19 перемог в турнірі.

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