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Вінгер Баварії отримав пропозицію від переможця Ліги Європи

Олексій Мурзак — 28 травня 2025, 00:11
Вінгер Баварії отримав пропозицію від переможця Ліги Європи
Лерой Сане
Getty Images

Вінгер Баварії Лерой Сане може повернутися в Англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, гравцем зацікавився Тоттенгем.

Повідомляється, що варіант з лондонським клубом став більш привабливим для Лероя, адже клуб переміг в Лізі Європи та отримав пряму путівку в Лігу чемпіонів.

Плюс він має досвід виступу АПЛ, адже свого часу виступав за Манчестер Сіті.

У сезоні 2024/25 Сане забив 13 голів та віддав 5 асистів в 45 матчах за Баварію.

Раніше повідомлялося, що вінгер отримав привабливу пропозицію з чемпіонату Туреччини.

Цього літа 29-річний німець залишить Мюнхен у статусі вільного агента, оскільки клуб та гравець не змогли домовитися про умови нового контракту.

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