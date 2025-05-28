Вінгер Баварії отримав пропозицію від переможця Ліги Європи
Лерой Сане
Getty Images
Вінгер Баварії Лерой Сане може повернутися в Англійську Прем'єр-лігу.
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, гравцем зацікавився Тоттенгем.
Повідомляється, що варіант з лондонським клубом став більш привабливим для Лероя, адже клуб переміг в Лізі Європи та отримав пряму путівку в Лігу чемпіонів.
Плюс він має досвід виступу АПЛ, адже свого часу виступав за Манчестер Сіті.
У сезоні 2024/25 Сане забив 13 голів та віддав 5 асистів в 45 матчах за Баварію.
Раніше повідомлялося, що вінгер отримав привабливу пропозицію з чемпіонату Туреччини.
Цього літа 29-річний німець залишить Мюнхен у статусі вільного агента, оскільки клуб та гравець не змогли домовитися про умови нового контракту.