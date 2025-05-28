Вінгер Баварії отримав пропозицію від переможця Ліги Європи

Вінгер Баварії Лерой Сане може повернутися в Англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, гравцем зацікавився Тоттенгем.

Повідомляється, що варіант з лондонським клубом став більш привабливим для Лероя, адже клуб переміг в Лізі Європи та отримав пряму путівку в Лігу чемпіонів.

Плюс він має досвід виступу АПЛ, адже свого часу виступав за Манчестер Сіті.

У сезоні 2024/25 Сане забив 13 голів та віддав 5 асистів в 45 матчах за Баварію.

Раніше повідомлялося, що вінгер отримав привабливу пропозицію з чемпіонату Туреччини.

Цього літа 29-річний німець залишить Мюнхен у статусі вільного агента, оскільки клуб та гравець не змогли домовитися про умови нового контракту.