Галатасарай зробив Манчестере Сіті пропозицію щодо Едерсона

Чемпіон Туреччини Галатасарай зробив пропозицію Манчестер Сіті щодо основного воротаря команди Едерсона.

Про це повідомив місцевий журналіст Ягіз Сабункоглу.

Наразі невідомо, яку саме суму запропонували "леви" за 31-річного бразильця, але зауважимо, що портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро, а контракт з Сіті розраховано до літа 2026 року.

🚨 Galatasaray, Ederson için resmi teklif yaptı! https://t.co/glgc3j7E8K — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 18, 2025

Нагадаємо, бразилець приєднався до Манчестер Сіті у 2017 році за 35 мільйонів фунтів і з того часу зіграв 372 матчі, в яких пропустив 311 м'ячів та 168 разів зберіг свої ворота у недоторканності. Також на рахунку голкіпера чотири результативні передачі.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про предметний інтерес до Едерсона з боку Наполі, але італійський гранд не зміг фінансово потягнути цей трансфер.

Раніше стало відомо, що Галатасарай завершує підписання Віктора Осімгена на постійній основі.