Галатасарай цікавиться українським захисником
Арсеній Батагов
Турецький Галатасарай розглядає можливість підписання українського захисника Трабзонспора Арсенія Батагова.
Про це повідомляє Fotospor.
Стамбульський клуб шукає підсилення в центр оборони, адже наразі єдиним лівоногим центральним захисником у команді залишається Абдюлькерим Бардакчі.
Очікується, що Галатасарай спробує підписати лівоногого центрбека вже взимку.
У нинішньому сезоні Батагов провів 10 матчів у складі Трабзонспора в чемпіонаті Туреччини. Також у цій команді виступають Данило Сікан та Олександр Зубков.
Раніше повідомлялося, що Лунін міг стати одноклубником інших українців у Трабзонспорі.