Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Галатасарай цікавиться українським захисником

Володимир Варуха — 31 жовтня 2025, 17:30
Галатасарай цікавиться українським захисником
Арсеній Батагов

Турецький Галатасарай розглядає можливість підписання українського захисника Трабзонспора Арсенія Батагова.

Про це повідомляє Fotospor.

Стамбульський клуб шукає підсилення в центр оборони, адже наразі єдиним лівоногим центральним захисником у команді залишається Абдюлькерим Бардакчі. 

Очікується, що Галатасарай спробує підписати лівоногого центрбека вже взимку.

У нинішньому сезоні Батагов провів 10 матчів у складі Трабзонспора в чемпіонаті Туреччини. Також у цій команді виступають Данило Сікан та Олександр Зубков.

Раніше повідомлялося, що Лунін міг стати одноклубником інших українців у Трабзонспорі.

Трабзонспор Арсеній Батагов

Трабзонспор

Айфон і східні солодощі: нападник збірної України зробив несподіваний подарунок дружині
Осімхен, Сане, Асенсіо та 1,6 млрд євро збитків: турецька Суперліга йде шляхом Саудівської Аравії, а не Європи
Півзахисник Динамо потрапив до сфери інтересів низки європейських клубів – інсайдер
Турецький клуб готовий віддати в оренду українського форварда
Зубков відновився після травми та повернувся до тренувань у загальній групі Трабзонспора

Останні новини