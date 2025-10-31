Галатасарай цікавиться українським захисником

Турецький Галатасарай розглядає можливість підписання українського захисника Трабзонспора Арсенія Батагова.

Про це повідомляє Fotospor.

Стамбульський клуб шукає підсилення в центр оборони, адже наразі єдиним лівоногим центральним захисником у команді залишається Абдюлькерим Бардакчі.

Очікується, що Галатасарай спробує підписати лівоногого центрбека вже взимку.

У нинішньому сезоні Батагов провів 10 матчів у складі Трабзонспора в чемпіонаті Туреччини. Також у цій команді виступають Данило Сікан та Олександр Зубков.

