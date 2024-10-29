Гаджиєв: Шукав команду, яка була готова вилікувати мене

Рамік Гаджиєв перейшов у Металіст 1925, бо в харківському клубі йому пообіцяли допомогти вирішити проблеми зі спиною.

Про це 19-річний гравець розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Точно не можу сказати, радився з людьми, які в цій справі компетентні й мене переконали, що Металіст 1925 – для мене кращий варіант на сьогодні.

Дійсно, мені легше було адаптуватися в колективі через наявність експартнерів, але головна причина – це мої проблеми зі спиною і я шукав команду, що була готова мене вилікувати та брати на перспективу.

Всі ці питання ми проговорили й мені все сподобалось. Я вірю в проєкт Металіста 1925 повністю. Тут все є, щоб перемагати й розвиватися", – сказав Гаджиєв.