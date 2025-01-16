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Захисник Арсенала оформив цікаве досягнення за підсумками матчу з Тоттенгемом

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 11:12
Захисник Арсенала оформив цікаве досягнення за підсумками матчу з Тоттенгемом
Габріел Магальянс
Арсенал Лондон

Захисник лондонського Арсенала Габріел Магальянс записав на свій рахунок незвичне досягнення в межах дербі проти Тоттенгема.

Про це повідомляє BBC.

Бразилець тричі поспіль ставав найкращим гравцем матчу зі "шпорами". Це перший випадок у новітній історії чемпіонатів Англії.

Нагадаємо, матч завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:1, а сам Габріел мав всі шанси записати на свій рахунок забитий м'яч, але завадив автогол Соланке.

У сезоні-2024/25 Магальянс зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше результат матчу з Тоттенгемом прокоментував Деклан Райс.

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