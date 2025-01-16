Захисник Арсенала оформив цікаве досягнення за підсумками матчу з Тоттенгемом
Габріел Магальянс
Арсенал Лондон
Захисник лондонського Арсенала Габріел Магальянс записав на свій рахунок незвичне досягнення в межах дербі проти Тоттенгема.
Про це повідомляє BBC.
Бразилець тричі поспіль ставав найкращим гравцем матчу зі "шпорами". Це перший випадок у новітній історії чемпіонатів Англії.
Нагадаємо, матч завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:1, а сам Габріел мав всі шанси записати на свій рахунок забитий м'яч, але завадив автогол Соланке.
У сезоні-2024/25 Магальянс зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.
Раніше результат матчу з Тоттенгемом прокоментував Деклан Райс.