Райс – про матч з Тоттенгемом: Ми мали забивати м'ячів десять
Деклан Райс
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Півзахисник Арсенала Деклан Райс прокоментував перемогу своєї команди в дербі над Тоттенгемом (2:1).
Слова англійця наводить ESPN.
"Що я відчуваю? Що нам не пощастило, ми мали забивати близько десяти голів. Ми не потребуємо мотивації для того, щоб обіграти Тоттенгем.
Ми могли забити шість або десять голів, це дуже розчаровує. Цей вечір значив для нас більше, ніж будь-який інший. Перші 45 хвилин були чистим домінуванням", – розповів Райс.
Після 21 туру Арсенал знаходиться на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 43 очки. Втім, у першого Ліверпуля (47 очок) є матчу у запасі.
Раніше підсумки дербі підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.