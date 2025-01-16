Райс – про матч з Тоттенгемом: Ми мали забивати м'ячів десять

Півзахисник Арсенала Деклан Райс прокоментував перемогу своєї команди в дербі над Тоттенгемом (2:1).

Слова англійця наводить ESPN.

"Що я відчуваю? Що нам не пощастило, ми мали забивати близько десяти голів. Ми не потребуємо мотивації для того, щоб обіграти Тоттенгем.

Ми могли забити шість або десять голів, це дуже розчаровує. Цей вечір значив для нас більше, ніж будь-який інший. Перші 45 хвилин були чистим домінуванням", – розповів Райс.