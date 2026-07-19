В Уругваї призупинили всі футбольні змагання через масову бійку

В Уругваї призупинили всі футбольні ліги через інцидент, який стався у матчі 11-го туру Другої ліги між Рентістасом і Серріто.

Про це повідомляє Sport.es.

Як зазначається, гра закінчилася нульовою нічиєю. Після фінального свистка команда-господарка почала висловлювати своє невдоволення арбітражем цього поєдинку та скасованим голом, що в підсумку переросло в насильницький акт, який призвів до важких травм одного з футболістів.

На відео з місця подій помітно, як уругвайські правоохоронці вступили у масову сутичку з місцевими вболівальниками.

Уругвайська профспілка футболістів призупинила свою діяльність та оголосила страйк, доти доки на матчах внутрішнього чемпіонату не будуть організовані належні заходи безпеки для всіх учасників гри.

Рентістас заявив, що подасть скаргу на суддівську бригаду, яка обслуговувала цей матч, звинувативши арбітрів в упередженості.

Через цей інцидент було вже офіційно оголошено про перенесення чотирьох матчів вищого футбольного дивізіону країни.

Нагадаємо, що нещодавно на матчі чемпіонату Одеської області з футболу сталася масова бійка між учасниками поєдинку.