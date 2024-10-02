Фаната Баварії випадково зафільмували за вживанням заборонених речовин на матчі Ліги чемпіонів

У середу, 2 жовтня, у межах матчу Ліги чемпіонів зустрілися Антон Вілла та Баварія.

У першому таймі голів не було, а небезпечні моменти можна перелічити на пальцях однієї руки, тому режисери трансляції вирішили розважити телеглядачів, показавши фанатів на стадіоні.

В одному із епізодів камера була наведена на звичайного, на вигляд, вболівальника, але той дістав маленьку коробочку, з якої щось висипав собі на руку. Чоловік вже почав тягнутися носом до невідомої речовини, як раптом змінився кадр.

У соцмережах фаната вже похвалили за "здатність підняти самому собі настрій".