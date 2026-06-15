Футбол не належить обраній групі країн: учасники ЧС-2026 розкритикували заяву Чеферіна про "нецікаві матчі"

Низка футбольних асоціацій опублікувала спільну заяву у відповідь на нещодавні коментарі президента УЄФА Александера Чеферіна щодо розширеного формату чемпіонату світу.

Про це повідомляє The Athletic.

У своїй заяві 13 країн висловили "глибоке розчарування" через слова очільника європейського футболу, який заявив, що збільшення кількості учасників мундіалю може призвести до появи "нецікавих" матчів. Лист підписали Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистан, Конго, Гаїті, Алжир, Туніс, Марокко, Єгипет, Гана, Сенегал, Південно-Африканська Республіка та Кот-д'Івуар.

Автори звернення наголосили, що для їхніх держав не існує неважливих поєдинків чемпіонату світу. Вони підкреслили, що для таких збірних, як Кабо-Верде, Кюрасао чи Узбекистан, вихід на Мундіаль є історичним досягненням і здійсненням мрії багатьох поколінь.

Також у заяві зазначається, що для країн, які тривалий час були відсутні на світовій футбольній арені, зокрема Конго та Гаїті, повернення на чемпіонат світу має особливе значення для мільйонів уболівальників.

"Футбол не належить обраній групі країн. Його сила полягає в універсальності", – йдеться у зверненні.

На завершення автори заяви підтвердили підтримку подальшому розвитку світового футболу та наголосили, що "кожна команда кваліфікувалася за спортивним принципом, а кожен матч має значення".

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін висловився щодо збільшення числа учасників чемпіонату світу з 32 до 48. На думку функціонера, це призвело до появи "нецікавих матчів".

Нагадаємо, що у межах першого туру ЧС-2026 дебютант турніру збірна Кюрасао розгромно поступилася Німеччині (1:7).