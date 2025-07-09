Роналду в центрі скандалу: Кріштіану відпочивав на яхті під час похорону Жоти

Кріштіану Роналду та його партнерка Джорджина Родрігес розпочали своє літнє турне, однак цього разу відпустка зірки опинилася в епіцентрі скандалу.

Португальця розкритикували після того, як він не з’явився на похороні свого товариша по національній збірній, Діогу Жоти та його брата Андре, які загинули в автокатастрофі.

Поки чимало гравців збірної Португалії віддавали останню шану загиблим у Гондомарі, Роналду був помічений разом із сином Кріштіану-молодшим на своїй розкішній яхті на Майорці. Його відсутність на церемонії спричинила хвилю обговорень у португальських медіа та соцмережах.

Журналісти повідомляють, що Роналду вирішив не з’являтися на похороні з особистих причин: трагедія нагадала йому про смерть власного батька Жозе Дініша Авейру у 2005 році. За словами близьких, Кріштіану також не хотів відволікати увагу публіки своєю присутністю та зробив усе, аби підтримати родину Жоти, зокрема, перебуваючи з нею на зв’язку.

Проте користувачі соцмереж не залишили цей жест без уваги, засудивши Роналду за демонстративний відпочинок у день після похорону.

Попри бурю навколо його особи, Роналду продовжує відпочинок на 88-футовій яхті вартістю понад 7 мільйонів доларів.

Нагадаємо, зірковий нападник Аль-Насра у соцмережах відреагував на смерть свого співвітчизника Діогу Жоти.

Пізніше на Вімблдоні навіть скасували білий дрес-код через загибель португальського футболіста.