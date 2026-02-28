Була нарада: ФІФА стежить за ситуацією в Ірані напередодні ЧС-2026

ФІФА (Міжнародна федерація футболу) заявила, що стежить за розвитком воєнних дій в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем повідомив, що керівництво організації отримало новини та вже провело відповідну нараду.

"Я прочитав цю новину про Іран сьогодні вранці, так само як і ви. Сьогодні у нас була нарада, і поки що зарано коментувати деталі, але ми будемо стежити за розвитком подій у всьому світі. Ми будемо продовжувати спілкуватися, як завжди, з трьома приймаючими урядами, як ми це робимо в будь-якому випадку. Всі будуть у безпеці", – запевнив функціонер.

Бойові дії розгорнулися всього за кілька місяців до старту турніру, який у червні прийматимуть США, Канада та Мексика. Іран кваліфікувався на змагання через азійський відбір і має зіграти у групі G проти команд Бельгії, Нової Зеландії та Єгипту.

Нагадаємо, що 28 лютого Сполучені Штати разом з Ізраїлем розпочали військову кампанію проти Ірану. У відповідь Революційна гвардія Ірану заявила, що атакували ракетами американські та ізраїльські бази, а також було підтверджено обстріли з боку Ірану об'єктів на території Об'єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну.