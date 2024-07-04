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Футболка Мудрика — одна з найбільш продаваних у Челсі в минулому сезоні

Владислав Уткін — 4 липня, 12:31
Футболка Мудрика — одна з найбільш продаваних у Челсі в минулому сезоні

Ігрова футболка українського вінгера Михайла Мудрика посіла 5 місце за кількістю продажів у Челсі в сезоні-2023/24.

Про це повідомила пресслужба синіх.

Рейтинг футболок Челсі за кількістю продажів

  1. Енцо Фернандес
  2. Ріс Джеймс
  3. Тіаго Сілва
  4. Коул Палмер
  5. Михайло Мудрик

У минулому сезоні Мудрик відіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 7 голами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, Михайло пропустив кінцівку Євро-2024 через травму.

Челсі Михайло Мудрик Ріс Джеймс Енцо Фернандес Тьяго Сілва Коул Палмер

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