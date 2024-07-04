Футболка Мудрика — одна з найбільш продаваних у Челсі в минулому сезоні
Ігрова футболка українського вінгера Михайла Мудрика посіла 5 місце за кількістю продажів у Челсі в сезоні-2023/24.
Про це повідомила пресслужба синіх.
Рейтинг футболок Челсі за кількістю продажів
- Енцо Фернандес
- Ріс Джеймс
- Тіаго Сілва
- Коул Палмер
- Михайло Мудрик
У минулому сезоні Мудрик відіграв 41 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 7 голами та 2 результативними передачами.
Нагадаємо, Михайло пропустив кінцівку Євро-2024 через травму.