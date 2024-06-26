Мудрик пропустить решту Євро-2024: відома причина

Вінгер збірної України Михайло Мудрик пропустить решту Євро-2024.

Як стало відомо Чемпіону, травма не пов'язана з футболом. Гравець отримав пошкодження під час навантажень у тренажерному залі.

За нашою інформацією, інший вінгер Віктор Циганков, який пропустить поєдинок проти Бельгії, має шанс допомогти національній команді у разі виходу у плей-оф.

Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії розпочнеться о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.

Раніше ми повідомили, в яких комплектах форми Україна та Бельгія зіграють поєдинок.