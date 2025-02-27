"Ми не повинні втрачати концентрацію": Катерина Корсун про перемоги збірної України в Лізі націй

Національна жіноча збірна України з футболу впевнено, хоча й дещо нервово розпочала виступ у Лізі націй. Під натиском українських дівчат спершу не встояли албанки, а потім і хорватки. Обидва матчі завершились із мінімальною перемогою українок (2:1). Своїх суперниць "синьо-жовті" проходили "на жилах", на максимумі зусиль.

Захисниця полтавської Ворскли та збірної України Катерина Корсун ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментувала звитяги національної команди в Лізі націй УЄФА.

– Катерино, судячи з обидвох матчів, перемоги далися ніби й відносно впевнено, але й при цьому "на нервах"? Як ти оціниш суперниць? Традиційно вперті?

– Я б не сказала, що перемоги нам дались якось легко. Обидва суперники були дуже достойними. Можливо, Албанія дещо поступається в класі Хорватії, але обидві команди навʼязували боротьбу та хотіли перемогти.

– Наскільки важко проводити такі матчі на максимумі після зимової паузи? Все ж таки й тонус не той, а грати треба одразу дуже важливі матчі й набирати максимум очок.

– Дійсно, після зимової паузи важко виходити на ігри, оскільки давно вже не грали та знаходимось не в найкращих своїх кондиціях. Але всі розуміли, що матчі важливі й потрібно в них перемагати. Форму, звичайно, ще будемо набирати, адже скоро почнеться чемпіонат України (17 березня – чемп.) і всі гравчині шляхом ігор увійдуть у свій ігровий тонус.

Жіноча збірна України з футболу УАФ

– У цих двох поєдинках ти, здається, встигала і в захисті, і до атак активно підключалась. Набрала хорошу форму як на початок сезону?

– Ми з Ворсклою пройшли хороші збори. Також, на мою думку, вагомий внесок в підготовку вніс "Зимовий кубок України". (Women’s Winter Cup-2025 відбувся у манежі в Конча-Заспі, у фіналі Ворскла перемогла Колос)

Завдяки цьому я набрала непогану форму, як на мене, але до початку сезону ще є час, щоб її покращити. Наступні ігри збірної у квітні, тож поки ми чекаємо старту чемпіонату України.

– Які загальні зауваження були у тренера щодо двох поєдинків проти Албанії та Хорватії?

– Зауваження стосувалися того, щоб ми не втрачали концентрацію, не розслаблялись та спокійно контролювали мʼяч.

Жіноча збірна України з футболу УАФ

– Такі матчі, особливо проти хорваток, заведено називати "валідольними". А як би ти їх схарактеризувала?

– Повністю погоджуюсь, матч видався "валідольним". Боротьба була на кожному клаптику поля, хорватки не збирались так просто віддавати перемогу. До останніх хвилин обидві команди створювали моменти та мали непогані шанси на їх реалізацію.

– Наскільки посприяв позитивному результату той фактор, що дві гри грали в Албанії?

– Домашній матч з Хорватією ми приймали в Албанії, це дало нам більше часу для відпочинку та відновлення, адже не потрібно було летіти до іншої країни, в цьому дійсно є плюс.

– Після перемоги над Албанією в табір збірної завітав очільник УАФ Андрій Шевченко. Налаштував на звитяги?

– Так, після гри з Албанією до нас на вечерю завітав Андрій Миколайович. Це перший його такий візит до нашої команди. Він привітав команду з перемогою, сказав що підтримує та буде сприяти розвитку жіночого футболу в Україні.

УАФ

– Анастасія Кліпаченко, голова комітету жіночого футболу була співкоментаторкою матчу Україна – Хорватія. Вона вже вам розповідала про свій досвід?

– Ми ще особисто не встигли поспілкуватися на цю тему, але побачили певні моменти в її соціальних мережах. Дуже приємно, що керівництво жіночого футболу було активно залучено до висвітлення цієї події у прямому етері. Користуючись нагодою, хочу привітати Анастасію з коментаторським дебютом у жіночому футболі.