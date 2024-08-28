Милота дня: гравці збірної України привітали хлопця-блогера з днем народження

Хлопець, на ім'я Володимир, більше відомий як "Боба Мессі", сьогодні відзначає своє 19-річчя, тому друзі вирішили особливим чином привітати його. Анатолій Трубін, Максим Таловєров, Георгій Судаков та багато інших зірок записали короткі привітання для футбольного блогера.

Зазначимо, що Володимир став відомий в соцмережах завдяки своїм вірусним відео "почті дев'ятка йоу", "ща будет пушка" та багато інших. За декілька років своєї карʼєри хлопець набрав майже півмільйона підписників.

Особливим блогера робить те, що він має певні проблеми зі здоровʼям, проте він веде активний спосіб життя, беручи участь у різних челенджах та виставкових матчах у тому й числі Медіа-ліги.