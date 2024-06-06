Двоє українців потрапили до сотні претендентів на нагороду Golden Boy

Двоє гравців Руху Богдан Слюбик та Євгеній Пастух увійшли до сотні претендентів на нагороду Golden Boy, яку щорічно видає видання Tuttosport.

Про це йдеться на сайті Golden Boy Football Benchmark Index, який підраховує ймовірність перемоги в премії.

Слюбик піднявся в рейтингу з 67-ї на 63-ю сходинку, а Пастух наразі розташувався на 77-й позиції. Очолює список найкращих молодих футболістів вінгер Барселони Ламін Ямал.

Зазначимо, що в попередньому сезоні цю нагороду завоював півзахисник Реала Джуд Беллінгем.