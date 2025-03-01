Футболіста збірної Уругваю взяли у заручники в Мексиці

Півзахисник збірної Уругваю та мексиканського Леона Ніколас Фонсека став жертвою збройного нападу із викраденням.

Про це повідомляє RMC Sport.

Футболіст прямував до тренувальної бази команди, але під час поїздки на автомобіль Фонсеки напали озброєні люди.

Зловмисники перехопили транспортний засіб, після чого протягом двох годин тримали гравця у заручниках. Згодом його викинули з авто за 25 кілометрів від місця викрадення.

Сам Фонсека заявив згодом, що він у порядку і навіть може зіграти цієї ночі проти Тіхуани в матчі чемпіонату Мексики.

Раніше поліція Еквадору врятувала гравця національної збірної після викрадення невідомими.