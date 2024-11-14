Барселона хоче перехопити у Реала зірку Баварії

Барселона має намір поборотися з Реалом за лівого захисника Баварії Альфонсо Девіса.

Про плани каталонського колективу повідомляє іспанське видання Sport.

Контракт 24-річного канадця з "ротен" завершиться майбутнього літа й сторони все ніяк не домовляться про продовження співпраці.

Вже довгий час Девіса пов'язують з переходом до Реала, який хоче забрати його безкоштовно після цього сезону. Раніше також повідолялося про інтерес до гравця з боку Манчестер Юнайтед.

Тепер до боротьби за гравця підключилася Барселона. У шорт-листі каталонців також знаходяться Уго Буено (Вулвергемптон) та Альваро Каррерас (Бенфіка).

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За інформацією джерела, представники Барселони вже контактували з агентом футболіста, проте в Каталонії є побоювання, що він збирається переїхати саме до Мадриду.

У нинішньому сезоні Альфонсо Девіс зіграв у 15 матчах Баварії, записавши на свій рахунок три результативні передачі.