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Баварія завітає в гості до Боруссії Дортмунд, Баєр зіграє з Уніоном у 12 турі Бундесліги

Станіслав Лисак — 30 листопада 2024, 09:22
Баварія завітає в гості до Боруссії Дортмунд, Баєр зіграє з Уніоном у 12 турі Бундесліги

Сьогодні, 30 листопада, відбудеться шість поєдинків у межах 12 туру німецької Бундесліги.

У центральному матчі туру відбудеться "Дер Класікер", Баварія завітає в гості до дортмундської Боруссії.

Також чинний чемпіон Баєр проведе поєдинок проти Уніон Берліна, а Лейпциг прийматиме Вольфсбург.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
12 тур, 30 листопада

16:30 Аугсбург – Бохум

16:30 Вердер – Штутгарт

16:30 РБ Лейпциг – Вольфсбург

16:30 Уніон Берлін – Баєр

16:30 Фрайбург – Боруссія Менхенгладбах

19:30 Боруссія Дортмунд – Баварія

Напередодні в матчі-відкритті 12 туру зустрілися аутсайдери чемпіонату Німеччини Санкт-Паулі та Гольштайн Кіль. Битва невдах першої третини сезону завершилася впевненою перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

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