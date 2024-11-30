Баварія завітає в гості до Боруссії Дортмунд, Баєр зіграє з Уніоном у 12 турі Бундесліги
Сьогодні, 30 листопада, відбудеться шість поєдинків у межах 12 туру німецької Бундесліги.
У центральному матчі туру відбудеться "Дер Класікер", Баварія завітає в гості до дортмундської Боруссії.
Також чинний чемпіон Баєр проведе поєдинок проти Уніон Берліна, а Лейпциг прийматиме Вольфсбург.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
12 тур, 30 листопада
16:30 Аугсбург – Бохум
16:30 Вердер – Штутгарт
16:30 РБ Лейпциг – Вольфсбург
16:30 Уніон Берлін – Баєр
16:30 Фрайбург – Боруссія Менхенгладбах
19:30 Боруссія Дортмунд – Баварія
Напередодні в матчі-відкритті 12 туру зустрілися аутсайдери чемпіонату Німеччини Санкт-Паулі та Гольштайн Кіль. Битва невдах першої третини сезону завершилася впевненою перемогою господарів поля з рахунком 3:1.