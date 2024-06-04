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Сваток — про матч з Німеччиною: Дуже важка гра проти топової збірної

Микола Дендак — 4 червня, 01:00
Сваток — про матч з Німеччиною: Дуже важка гра проти топової збірної

Захисник збірної України Олександр Сваток розповів, що товариський матч проти Німеччини був дуже важким.

Про це він повідомив у післяматчевому коментарі.

"Хлопці молодці. Дуже важка гра. Грали з топовою збірної в гостях. Багато знаходились без м'яча в обороні. Ми готувались до суперника і гадаю, що багато чого нам вдалося і ми мали шанси в контратаках.
Мені дуже комфортно грати у три захисники, Так ми надійніше граємо в захисті, бо більш компактно обороняємося і більше страхуємо одне одного.
Перед матчем Забарний розповів про сильні якості Хаверца. Я йому дуже за це подякував і намагався відштовхуватися від цього. Чи вписався я вже у збірну? Важко сказати. Але кожен раз, коли я приїжджаю і граю за збірну, то переживаю неймовірні емоції", — сказав футболіст.

Нагадаємо, товариський матч між командами завершився нульовою нічиєю. "Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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Олександр Сваток

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