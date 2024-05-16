Журналіст розкрив план Анчелотті щодо воротарів до кінця сезону. Лунін зіграє в одному матчі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дасть ігровий час двом воротарям команди. Тібо Куртуа та Андрій Лунін зіграють за "вершкових" в останніх трьох поєдинках сезону.

Про це розповів журналіст Хосе Луїс Санчес в етері El Chiringuito TV.

У матчі 37 туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала зіграє український воротар. Зустріч відбудеться 19 травня, початок — о 20:00 за київським часом.

🥅 El Plan de Ancelotti



📍J37 - Lunin vs Villarreal

📍J38 - Courtois vs Betis

📍Final - Courtois https://t.co/1zjSUur6Qw — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) May 16, 2024

Водночас Тібо Курута проведе дві заключні гри сезону-2023/2024. 25 травня проти Бетіса в чемпіонаті Іспанії, а також у фіналі Ліги чемпіонів з Боруссією Дортмунд, який відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Напередодні стало відомо, що Андрій Лунін може стати гравцем принципового суперника Реала.

У поточному сезоні українець відіграв 30 матчів за свій клуб, пропустив 28 м'ячів та 12 поєдинків провів на нуль.

Раніше повідомлялося, що Реал не буде продавати Луніна менше ніж за 30 мільйонів євро.