Готуватися до Євро краще після перемог: Лунін розповів про важливість матчу з Молдовою

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін вважає, що команді потрібно добре підготуватися до товариського матчу проти Молдови, щоб бути в гарному настрої перед початком Євро.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Я думаю, що всі передматчеві хвилювання від офіційної гри почнуться вже ближче до самого матчу проти Румунії. Зараз у нас є завтрашня гра (з Молдовою — прим.), треба до неї добре підготуватися, показати гарну гру з нашого боку та здобути гарний результат.

Бо готуватися до Євро, до офіційних ігор, завжди краще після перемог, в гарному настрої. Тому, в першу чергу завтрашня гра, а далі будемо готуватися вже до Євро. В нас залишається декілька днів", — сказав голкіпер.

Завершальний поєдинок в межах підготовки до Євро-2024 проти Молдови відбудеться у вівторок, 11 червня, у Кишиневі. Початок гри запланований на 19:00 за київським часом.

У першому контрольному матчі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі з рахунком 3:1.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.