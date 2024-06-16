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Визначився найкращий гравець матчу Італія — Албанія на Євро-2024

Станіслав Лисак — 16 червня, 00:38
Визначився найкращий гравець матчу Італія — Албанія на Євро-2024

Півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза став найкращим гравцем у матчі Євро-2024 проти Албанії (2:1).

Про це повідомив офіційний акаунт Євро-2024 в X (Twitter).

Вінгер провів на полі 77 хвилин, виконав 4 успішних спроб дриблінгу з 6, віддав 2 ключові передачі та зробив 3 влучних подачі з 6.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Італії та Албанії до Групи B також потрапили Іспанія та Хорватія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився розгромною перемогою іспанців.

Раніше Чемпіон зробив представлення Італії на Євро-2024.

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