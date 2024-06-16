К'єза: Албанія була дуже важким суперником

Футболіст Ювентуса та збірної Італії прокоментував перемогу над Албанією (2:1) у матчі першого туру чемпіонату Європи-2024.

Його слова наводить УЄФА.

"Я дуже радий за команду та нашу гру. Албанія була дуже важким суперником, у них була кількість і якість. У майбутньому ми повинні навчитися закінчувати грати, коли у нас є шанс – інакше ми завжди можемо ризикувати, як під час останніх хвилин цієї гри", – сказав футболіст.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Італії та Албанії до Групи B також потрапили Іспанія та Хорватія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився розгромною перемогою іспанців.

Раніше Чемпіон зробив представлення Італії на Євро-2024.