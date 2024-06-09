Ювентус готовий розглянути пропозиції щодо К'єзи

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може покинути туринський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Агент італійського гравця Фалі Рамадані відвідає Італію, щоб зустрітися з керівництвом "б'янконері". Ювентус готовий відпустити К'єзу, в якого завершується контракт у 2025 році.

🚨⚪️⚫️ Federico Chiesa’s agent Fali Ramadani will be in Italy early next week to discuss all options for winger’s future.



Juventus could let him leave in case of good proposal, as current contract expires in June 2025.



No final decision yet as talks are still at early stages. pic.twitter.com/N6DKxeEe1b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024

У попередньому сезоні Федеріко провів 37 матчів за Юве, забив 10 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що збірна Італії оголосила заявку на чемпіонат Європи-2024, до якого потрапив і К'єза.