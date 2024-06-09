Ювентус готовий розглянути пропозиції щодо К'єзи
Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може покинути туринський клуб у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Агент італійського гравця Фалі Рамадані відвідає Італію, щоб зустрітися з керівництвом "б'янконері". Ювентус готовий відпустити К'єзу, в якого завершується контракт у 2025 році.
У попередньому сезоні Федеріко провів 37 матчів за Юве, забив 10 голів та віддав 3 асисти.
Нагадаємо, що збірна Італії оголосила заявку на чемпіонат Європи-2024, до якого потрапив і К'єза.