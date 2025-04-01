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Коваленко вийде в стартовому складі Емполі в півфіналі Кубку Італії

Станіслав Лисак — 1 квітня 2025, 21:52
Коваленко вийде в стартовому складі Емполі в півфіналі Кубку Італії
ФК Емполі

Український півзахисник Віктор Коваленко вийде в стартовому складі Емполі в першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії з футболу проти Болоньї.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

Українець уперше з 3 березня розпочне поєдинок з перших хвилин. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Дивитися зустріч можна на медіасервісі MEGOGO.

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Матч-відповідь відбудеться вже 24 квітня, а в паралельній грі 1/2 фіналу Мілан прийматиме Інтер. Поєдинок розпочнеться завтра, 2 квітня, о 22:00 за Києвом.

У попередній грі Емполі зіграв унічию з Комо в чемпіонаті Італії. Українець провів поєдинок за 29 березня на лаві для запасних.

Болонья Емполі Віктор Коваленко Кубок Італії

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