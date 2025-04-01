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Український євромідвік: Миколенко проти Салаха, Коваленко в історичному матчі

Віталій Пасічний — 1 квітня 2025, 16:10
Getty Images
Український євромідвік: Миколенко проти Салаха, Коваленко в історичному матчі

Щовесни графік у топлігах трохи божевільний. Ось зараз тільки встигли відшуміти матчі чемпіонатів, найчастіше беззастережно топові – і тут же, посеред тижня чекають нові битви.

АПЛ саме зараз грає черговий тур, в інших топових чемпіонатах відбудуться матчі Кубків. "Чемпіон" вирішив розповісти про роль українців на цьому святі життя.

Арсенал – Фулгем

📅1 квітня, 21:45, 📺 Setanta

Нехай така скромна версія лондонського дербі не відбиває ваш інтерес вивіскою. З трьох останніх матчів проти Фулхема Арсенал не виграв жодного. Фактично, саме Фулгем, а не якийсь там Ліверпуль чи Челсі, позбавив "канонірів" чемпіонства минулого сезону, коли відібрав чотири очки.

Що ж, значить, потрібні приховані ресурси, щоб обіграти такого складного суперника. В останніх матчах Прем'єр-ліги, проти МЮ і Челсі, Зінченко не отримав жодної хвилини, зате проти ПСВ у Лізі чемпіонів вийшов у старті і навіть забив. Можливо, він отримає свій шанс і з Фулхемом?

Емполі – Болонья

📅1 квітня, 22:00, 📺 Megogo

Ви будете сміятися, але це історичний матч. Ніколи раніше Емполі не грав у півфіналі Кубку Італії! Причому домоглися цього скромні провінціали зовсім не завдяки легкій сітці: вони на попередній стадії вибили сам Ювентус.

Болонья все одно виглядає фаворитом, бо загалом, за сезоном, команди просто непорівнянні: якщо Болонья йде в зоні Ліги чемпіонів, то Емполі в зоні вильоту. Подивимося, чи отримає Віктор Коваленко якийсь час: ні з Ювентусом, ні в останньому турі чемпіонату тренер не дав йому жодної хвилини.

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад

📅1 квітня, 22:30, 📺 Megogo

Мадридський Реал має залагодити формальності перед фіналом Кубку. Перший матч півфіналу, який пройшов у Сан-Себастьяні, приніс "бланкос" мінімальну перемогу – залишилося тільки нічого не зіпсувати, щоб гарантувати собі матч за трофей. Проблема в тому, що зараз у "бланкос" проблеми можуть виникнути з ким завгодно: навіть Леганес на Сантьяго Бернабеу забив двічі.

Якщо чогось не станеться в останній момент, Лунін вийде в стартовому складі: Кубок Іспанії – це його турнір.

Борнмут – Іпсвіч

📅 2 квітня, 21:45, 📺 Setanta

Серію з шести поспіль матчів, які "вишні" закінчили без перемог в основний час (Вулвергемптон здолали по пенальті), пора закінчувати. Іпсвіч, який найближчими тижнями оформить виліт навіть формально – чудова мішень для цього. Чекаємо Іллю Забарного з перших хвилин.

Ньюкасл – Брентфорд

📅 2 квітня, 21:45, 📺 Setanta

Про такі випадки заведено говорити "з корабля на бал" – хоча у випадку з Ньюкаслом це, скоріше, фестиваль. "Сороки" виграли перший трофей за 70 років, і днями провели головними вулицями міста масштабний парад. Складно уявити, як після такого ще догравати сезон – і Брентфорд, який, між іншим, виграв п'ять останніх виїзних матчів, спробує цим скористатися.

У Єгора Ярмолюка з ігровою практикою все складно. Із трьох останніх матчів він в одному вийшов у стартовому складі, в одному на заміну, а один подивився з лави цілком. Повернення Крістіана Ньоргора після травми вибило українця зі стартового складу – і, якщо враховувати, що в останній грі Ньоргор ще й голом відзначився, на повернення в основу чекати навряд чи варто.

Ліверпуль – Евертон

📅 2 квітня, 22:00, 📺 Setanta

Ну а закінчиться цей насичений мід-вік дербі Мерсисайда. Перше дербі сезону було, по-перше, зовсім недавно, а по-друге, вийшло супернасиченим. Прощання з Гудісоном, 2:2, порятунок Евертона на останніх секундах, зіткнення гравців, дискваліфікація Слоту за претензії арбітру.

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У команд, загалом, багато приводів таїти одна на одну образи. Що ж, чекаємо чергової дуелі Миколенка проти Салаха – багато попередніх він вигравав.

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