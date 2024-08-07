Ліверпуль посилить півзахист гравцем збірної Іспанії

Топклуб Англії Ліверпуль зацікавився хавбеком збірної Іспанії та Реал Сосьєдада Мартіном Субіменді.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Ліверпуль планує активувати клаусулу футболіста, яка складає 60 млн євро.

Субіменді — вихованець Реал Сосоьєдада. За першу команду 25-річний півзахисник дебютував у сезоні 2020/2021. Загалом у чемпіонаті Іспанії провів уже 144 гри, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач.

На його рахунку 5 матчів за збірну Іспанії. Він був у складі "Фурії Роха" на тріумфальному Євро-2024. Портал transfermarkt оцінює Субіменді в 50 млн євро.