Сирота потрапив у символічну збірну 5 туру чемпіонату Ізраїля за версією SofaScore

Захисник Динамо Олександр Сирота, який виступає в оренді в Маккабі Хайфа, потрапив у символічну збірну 5 туру чемпіонату Ізраіля.

Про це повідомляє SofaScore.

Українець має оцінку 8,0, що є найкращим балом серед захисників. Таку оцінку він отримав за гру проти Хапоеля Іроні (4:0), в якому він забив один із м'ячів. Зауважимо, що це вже другий поспіль гол Сироти за свій новий клуб.

Team of the Week provided by Sofascore

Сирота перейшов у Маккабі Хайфа в липні 2024 року. За цей час він зіграв 6 матчів та забив 2 м'ячі. Орендна угода розрахована на один рік. Окрім того, у Маккабі буде першочергове право викупу гравця.

Раніше ізраїльське видання повідомляло, що новий клуб Сироти хоче, щоб Олександр отримав ізраїльське громадянство.