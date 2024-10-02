Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сирота потрапив у символічну збірну 5 туру чемпіонату Ізраїля за версією SofaScore

Микола Дендак — 2 жовтня, 17:36
Сирота потрапив у символічну збірну 5 туру чемпіонату Ізраїля за версією SofaScore
Олександр Сирота

Захисник Динамо Олександр Сирота, який виступає в оренді в Маккабі Хайфа, потрапив у символічну збірну 5 туру чемпіонату Ізраіля.

Про це повідомляє SofaScore.

Українець має оцінку 8,0, що є найкращим балом серед захисників. Таку оцінку він отримав за гру проти Хапоеля Іроні (4:0), в якому він забив один із м'ячів. Зауважимо, що це вже другий поспіль гол Сироти за свій новий клуб.

Team of the Week provided by Sofascore

Сирота перейшов у Маккабі Хайфа в липні 2024 року. За цей час він зіграв 6 матчів та забив 2 м'ячі. Орендна угода розрахована на один рік. Окрім того, у Маккабі буде першочергове право викупу гравця.

Раніше ізраїльське видання повідомляло, що новий клуб Сироти хоче, щоб Олександр отримав ізраїльське громадянство.

Динамо Київ Хапоель Олександр Сирота Маккабі Хайфа

Олександр Сирота

Директор Маккабі Хайфа прокоментував перехід Сироти
Маккабі Хайфа орендував захисника Динамо
Динамо відправить двох гравців в оренду до європейських клубів
Може отримати ізраїльське громадянство: Сирота близький до переходу в Маккабі
Динамо оголосило список з 29 гравців, які вирушили на збори в Австрії

Останні новини