Копенгаген орендує гравця Шахтаря

Захисник Шахтаря та збірної Грузії Гіоргі Гочолеішвілі гратиме в оренді за данський Копенгаген.

Про це повідомляє Geo Team.

Зазначається, що угода між сторонами вже підписана, Копенгаген орендує футболіста на рік з можливістю викупу гравця.

🚨 EXCL: Giorgi Gocholeishvili will play for F.C København. (@FCKobenhavn )🇩🇰



One year loan with right to buy. ✍🏻



Personal contract details agreed, Shakhtar and Copenhagen agreed. Let's go! 🔥 pic.twitter.com/UmB3e4UoR8 — Geo Team (@Geo__team) July 27, 2024

У минулому сезоні Гочолеішвілі зіграв за донецький клуб 24 матчі, на його рахунку 3 гольові передачі. Грузин перейшов у стан "гірників" узимку 2023 року за 1 мільйон євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у підписанні вінгера Манчестер Сіті Кайкі.