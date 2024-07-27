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Копенгаген орендує гравця Шахтаря

Микола Дендак — 27 липня, 19:35
Копенгаген орендує гравця Шахтаря

Захисник Шахтаря та збірної Грузії Гіоргі Гочолеішвілі гратиме в оренді за данський Копенгаген.

Про це повідомляє Geo Team.

Зазначається, що угода між сторонами вже підписана, Копенгаген орендує футболіста на рік з можливістю викупу гравця.

У минулому сезоні Гочолеішвілі зіграв за донецький клуб 24 матчі, на його рахунку 3 гольові передачі. Грузин перейшов у стан "гірників" узимку 2023 року за 1 мільйон євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у підписанні вінгера Манчестер Сіті Кайкі.

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