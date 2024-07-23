Шахтар зацікавлений гравцем Манчестер Сіті
Донецький Шахтар зацікавлений у підписанні вінгера Манчестер Сіті Кайкі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "містян" дозволило футболісту піти в оренду на наступний сезон. Окрім "гірників" бразильцем зацікавилась Спарта Роттердам.
В сезоні-2022/23 гравець виступав за бразильську Баїю, та зіграв 28 матчів, у яких відзначився трьома голами, та зробив 4 результативні передачі. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 7 млн євро.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Ман Сіті може підписати воротаря ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму. Також було оголошено про перехід вінгера Труа Савіньйо, який останній рік провів у оренді за Жирону.