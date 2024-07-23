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Шахтар зацікавлений гравцем Манчестер Сіті

Андрій Яросименко — 23 липня, 14:36
Шахтар зацікавлений гравцем Манчестер Сіті

Донецький Шахтар зацікавлений у підписанні вінгера Манчестер Сіті Кайкі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "містян" дозволило футболісту піти в оренду на наступний сезон. Окрім "гірників" бразильцем зацікавилась Спарта Роттердам.

В сезоні-2022/23 гравець виступав за бразильську Баїю, та зіграв 28 матчів, у яких відзначився трьома голами, та зробив 4 результативні передачі. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 7 млн євро.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Ман Сіті може підписати воротаря ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму. Також було оголошено про перехід вінгера Труа Савіньйо, який останній рік провів у оренді за Жирону.

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