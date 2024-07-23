Шахтар зацікавлений гравцем Манчестер Сіті

Донецький Шахтар зацікавлений у підписанні вінгера Манчестер Сіті Кайкі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "містян" дозволило футболісту піти в оренду на наступний сезон. Окрім "гірників" бразильцем зацікавилась Спарта Роттердам.

В сезоні-2022/23 гравець виступав за бразильську Баїю, та зіграв 28 матчів, у яких відзначився трьома голами, та зробив 4 результативні передачі. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 7 млн євро.

🔵🇧🇷 Manchester City will let Kayky leave on loan for next season, decision has been made.



Kayky will join Sparta Rotterdam or Shakhtar Donetsk, the two most interested clubs with different projects. pic.twitter.com/mP3zRnbZPZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Ман Сіті може підписати воротаря ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму. Також було оголошено про перехід вінгера Труа Савіньйо, який останній рік провів у оренді за Жирону.