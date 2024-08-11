Криськів не зіграє проти Полісся через травму

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів не зіграє у матчі другого туру Української Прем'єр Ліги сезону-2024/25 проти Полісся.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Зазначається, що у 23-річного хавбека діагностували пошкодження привідного мʼяза. Криськів має повернутися до тренувань у загальній групі аж наступного тижня.

У минулому сезоні за донецький Шахтар Дмитро провів 38 матчів, де забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 серпня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому турі Шахтар з дублем Матвієнка розгромив Ворсклу, а матч Полісся з Олександрією був перенесений через участь житомирян у єврокубках. Підопічні Імада Ашура поступилися словенській Олімпії Любляні та покинуло