Криськів зацікавив французький клуб

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів може продовжити кар'єру в французькому Монпельє.

Про це повідомляє Sport.ua.

Скаути клубу Ліги 1 вивчали виступи 23-річного хавбека на Олімпійських іграх-2024. Дмитро зіграв у всіх трьох іграх за збірну України та відзначився одним забитим голом.

Монпельє, який минулого сезону фінішував на 12-й сходинці турнірної таблиці, шукає центрального півзахисника. Французький активно шукає підсилення на цій позиції.

У попередньому сезоні Криськів зіграв за Шахтар 38 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює українця в 7 млн євро, а його контракт розрахований до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф Олімпіади, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.