Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті та Тоттенгем можуть поборотися за таланта Саутгемптона

Станіслав Лисак — 24 березня 2025, 23:58
Манчестер Сіті та Тоттенгем можуть поборотися за таланта Саутгемптона
ФК Саутгемптон

Манчестер Сіті та Тоттенегм зацікавлені у підписанні футболіста Саутгемптона Тайлера Дібінга.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Правий вінгер "святих" чудово проводить дебютний сезон у першій команді та може піти на підвищення вже цього літа.

Окрім грандів АПЛ на Дібінга також претендують РБ Лейпциг та Баварія. Зазначається, що мюнхенці ще не виходили на контракт з табором гравця.

Зауважимо, що Тайлер Дібінг провів 30 матчів у всіх турнірах цього сезону за Саутгемптон, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Також вінгер відіграв два поєдинки за молодіжну збірну Англії U-21.

"Святі" в нинішньому сезоні заробили лише 9 очок у турнірній таблиці та близькі до вильоту в Чемпіоншип. Пониження Саутгемптона в класі може збільшити шанси на перехід Дібінга, який оцінюється в 25 мільйонів євро.

Чемпіонат Англії, АПЛ Баварія Манчестер Сіті РБ Лейпциг Саутгемптон Тоттенгем Футбольні трансфери

Манчестер Сіті

Голанд – про 115 звинувачень Манчестер Сіті: Ні, я не боюсь наслідків
Шахтар може отримати значний відсоток з продажу Трубіна в гранд АПЛ
Лідер Манчестер Сіті став власником унікального Bugatti за 4 мільйони фунтів
Мілан готовий викупити контракт екскапітана Манчестер Сіті
Зірковому новачку Ман Сіті подарували на батьківщині авто за 150 тисяч доларів

Останні новини