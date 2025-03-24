Манчестер Сіті та Тоттенгем можуть поборотися за таланта Саутгемптона

Манчестер Сіті та Тоттенегм зацікавлені у підписанні футболіста Саутгемптона Тайлера Дібінга.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Правий вінгер "святих" чудово проводить дебютний сезон у першій команді та може піти на підвищення вже цього літа.

Окрім грандів АПЛ на Дібінга також претендують РБ Лейпциг та Баварія. Зазначається, що мюнхенці ще не виходили на контракт з табором гравця.

Зауважимо, що Тайлер Дібінг провів 30 матчів у всіх турнірах цього сезону за Саутгемптон, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Також вінгер відіграв два поєдинки за молодіжну збірну Англії U-21.

"Святі" в нинішньому сезоні заробили лише 9 очок у турнірній таблиці та близькі до вильоту в Чемпіоншип. Пониження Саутгемптона в класі може збільшити шанси на перехід Дібінга, який оцінюється в 25 мільйонів євро.