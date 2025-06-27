Тоттенгем та Борнмут можуть поборотися за талановитого партнера Довбика

20-річний півзахисник Роми Нікколо Пізіллі може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Партнером Артема Довбика цікавиться Борнмут Іллі Забарного та лондонський Тоттенгем.

Зазначається, що пріоритетом гравця є продовжити виступи за Рому. Чинний контракт Пізіллі з "вовками" розрахований до 2029 року.

Трансферна вартість гравця оцінюється в 13 млн євро. У сезоні-2024/2025 20-річний хавбек провів 41 матч в усіх турнірах за Рому, забив 3 голи та віддав 1 асист.