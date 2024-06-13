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Модрич погодився на значне скорочення зарплати в Реалі

Станіслав Лисак — 13 червня, 07:32
Модрич погодився на значне скорочення зарплати в Реалі
Півзахисник Реала Лука Модрич погодився на значне скорочення зарплати, щоб залишитися в мадридському клубі в наступному сезоні.

Про це повідомляє видання OK Diaro.

38-річний хорват підпише нову угоду з "вершковими" до червня 2025 року. За новим контрактом Модрич зароблятиме вдвічі менше ніж раніше — 5 млн євро чистими за рік.

Чинний контракт Луки розрахований до 30 червня 2024 року.

У сезоні-2023/24 хорватський півзахисник відіграв 46 матчів за Реал. На його рахунку — 2 голи та 8 асистів.

Напередодні Модрич повторив рекорд за кількістю здобутих трофеїв Ліги чемпіонів.

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