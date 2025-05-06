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Один із лідерів атаки Реала може повернутися на поле до гри з Барселоною

Станіслав Лисак — 6 травня 2025, 07:43
Родріго та Вінісіус
Родріго та Вінісіус
Getty Images

Один з основних нападників мадридського Реала Родріго Гоес може відновитися від хвороби до матчу 35 туру іспанської Ла Ліги проти Барселони.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразильський вінгер має повернутися на поле після лихоманки, через яку він пропускав останній матч чемпіонату проти Сельти (3:2).

Зауважимо, що Родріго є одним з ключових гравців Реала цього сезону. На його рахунку 10+13 за системою "гол+пас" у 50 матчах за "королівський клуб" у кампанії-2024/2025.

Поєдинок Барселона – Реал відбудеться вже цієї неділі, 11 травня, о 17:15 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "вершкові" виставили цінник на Родріго, яким цікавиться лондонський Арсенал, проте рішення щодо його майбутнього буде приймати новий тренер мадридського клуба.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Родріго

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