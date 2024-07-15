Едерсон погодився перейти в клуб Саудівської Аравії
Воротар збірної Бразилії та Манчестер Сіті Едерсон погодився на перехід до клубу Саудівської Аравії Аль Наср.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Першою пропозицією саудитів щодо голкіпера "містян" склала 30 млн євро, однак керівництво англійського клубу це не влаштувало. Манчестер Сіті не збирається продавати Едерсона дешевше ніж за 50 млн євро.
Едерсон виступає за "містян" з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялося, що Аль-Наср цікавиться голкіпером збірної України Андрієм Луніним.