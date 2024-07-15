Едерсон погодився перейти в клуб Саудівської Аравії

Воротар збірної Бразилії та Манчестер Сіті Едерсон погодився на перехід до клубу Саудівської Аравії Аль Наср.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Першою пропозицією саудитів щодо голкіпера "містян" склала 30 млн євро, однак керівництво англійського клубу це не влаштувало. Манчестер Сіті не збирається продавати Едерсона дешевше ніж за 50 млн євро.

🚨🇸🇦 Al Nassr initial proposal to Man City for Ederson, worth €30m package.



There’s big gap in valuation as Man City won’t accept this fee, they want more than €50m to let Ederson leave.



Brazilian GK has already agreed to move to Saudi Pro League, depends on clubs now. pic.twitter.com/81q6A9fHR9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024

Едерсон виступає за "містян" з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.