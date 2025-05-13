Вихованець Реала покине команду після 10 років у клубі

Правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес покине команду після завершення сезону-2024/2025.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво "вершкових" вирішило не продовжувати контракт з 33-річним гравцем, який завершиться вже 30 червня цього року.

Останнім турніром іспанця в складі Реала стане Клубний чемпіонат світу, який триватиме з 14 червня по 13 липня.

Зауважимо, що Лукас Васкес у віці 16 років приєднався до академії "вершкових" після чого спочатку в оренду, а потім і повноцінно перейшов до Еспаньйола.

Через рік повноцінних виступів за "папуг" Васкес повернувся до Реала, за який провів 398 матчів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.

У складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.



