Вихованець Реала покине команду після 10 років у клубі
Правий захисник мадридського Реала Лукас Васкес покине команду після завершення сезону-2024/2025.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво "вершкових" вирішило не продовжувати контракт з 33-річним гравцем, який завершиться вже 30 червня цього року.
Останнім турніром іспанця в складі Реала стане Клубний чемпіонат світу, який триватиме з 14 червня по 13 липня.
Зауважимо, що Лукас Васкес у віці 16 років приєднався до академії "вершкових" після чого спочатку в оренду, а потім і повноцінно перейшов до Еспаньйола.
Через рік повноцінних виступів за "папуг" Васкес повернувся до Реала, за який провів 398 матчів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.
У складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.