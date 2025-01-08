Ювентус зацікавлений у трансфері нападника ПСЖ

Туринський Ювентус націлений на трансфер форварда паризького ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

Італійський клуб підтримує контакт з оточенням футболіста. Перехід може відбутися, як на правах оренди, так і на умовах повноцінного трансферу.

Очікується, що гравець найближчим часом визначиться зі своїм майбутнім. Він готовий покинути парижан взимку, адже втратив місце в складі команди Луїса Енріке.

26-річний француз, який приєднався до ПСЖ у 2023 році за 80 млн євро, провів у нинішньому сезоні 14 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Рандаль Коло Мані потрапив до шорт-листа лондонського Арсенала.