Доннарумма визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ
Джанлуїджі Доннарумма
Getty Images
Воротар ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма має намір продовжити контракт із паризьким клубом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Наразі між гравцем та керівництвом немає домовленостей щодо пролонгації угоди. Остання пропозиція ПСЖ була розрахована до 2029 року із зарплатою 8 млн на рік та 2 млн у вигляді бонусів.
У підписанні Доннарумми, контракт якого розрахований до 2026 року, зацікавлені Манчестер Сіті, Інтер та Наполі. Портал Transfermarkt оцінює італійського голкіпера в 40 млн євро.
У нинішньому сезоні Джанлдуїджі Доннарумма провів 40 матчів в усіх турнірах за ПСЖ, пропустив 39 голів та 12 разів залишив свої ворота "сухими".
Раніше стало відомо, що італієць входить до першої двадцятки претендентів на Золотий м'яч-2025.