Доннарумма визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Воротар ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма має намір продовжити контракт із паризьким клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі між гравцем та керівництвом немає домовленостей щодо пролонгації угоди. Остання пропозиція ПСЖ була розрахована до 2029 року із зарплатою 8 млн на рік та 2 млн у вигляді бонусів.

У підписанні Доннарумми, контракт якого розрахований до 2026 року, зацікавлені Манчестер Сіті, Інтер та Наполі. Портал Transfermarkt оцінює італійського голкіпера в 40 млн євро.

Gigio #Donnarumma’s priority is still to extend the contract with #PSG even if there is no agreement to renew, at least for now. Last #Paris’ bid was until 2029 with a salary of 8M/year + 2M as bonuses. #ManchesterCity, #Inter and #Napoli have shown interest and are at the window — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2025

У нинішньому сезоні Джанлдуїджі Доннарумма провів 40 матчів в усіх турнірах за ПСЖ, пропустив 39 голів та 12 разів залишив свої ворота "сухими".

Раніше стало відомо, що італієць входить до першої двадцятки претендентів на Золотий м'яч-2025.