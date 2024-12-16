Сарапій: Шахтар такий же суперник як Інгулець чи Лівий Берег

Футболіст житомирського Полісся Едуард Сарапій прокоментував перемогу команди над Шахтарем у 17 турі УПЛ, наголосивши, що перемагати треба не лише "гірників".

Його слова передає пресслужба клубу.

"Завжди хочеться перемагати чемпіонів. Якщо ми хочемо чогось досягти треба проходити через такі поєдинки, виривати їх. Шахтар такий же суперник як і Інгулець, і Лівий берег. За Шахтар також дають три очки, тому нам потрібно перемагати не тільки його в цьому сезоні, а й інших", – сказав гравець.

Варто відзначити, що це вже третя поспіль поразка "гірників" у матчах з Поліссям. Ще в одному команди не відзначилися голами, зігравши внічию 0:0.

Шахтар втратив можливість підібратися до Олександрії, яка не змогла перемогти ЛНЗ (1:1). "Помаранчево-чорні" продовжують йти третіми у чемпіонаті, маючи 33 очки.