Футболіст олімпійської збірної України став гравцем Металіста 1925

Футболіст олімпійської збірної України та одеського Чорноморця Володимир Салюк перейшов у склад Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 22-річним півзахисником укладено на 4 роки. У клубі він виступатиме під 13-м номером. В минулому сезоні він провів 30 матчів за Чорноморець, але не відзначився результативними діями.

Раніше Металіст 1924 дізнався свого суперника у другому попередньому етапі Кубка України сезону-2024/25. Напередодні клуб у серії пенальті здолав Вільхівці.

Нагадаємо, що на дебютних для футбольної команди Олімпійських іграх збірна України, за яку грав Салюк, не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.