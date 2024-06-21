Футболіст Ньюкасла зацікавив декілька європейських грандів

Опорний півзахисник Ньюкасла Бруну Гімараєс став трансферною ціллю Менчестер Сіті та Арсенала.

Про це повідомляє Екрем Конур.

Окрім англійських грандів, на футболіста претендують також французький ПСЖ та мадридський Реал. У сезоні-2023/24 бразилець зіграв 50 матчів за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 10 гольових передач.

🚨 #NUFC ⚫🇧🇷

Newcastle United's Brazilian midfielder Bruno Guimaraes remains an option for PSG, Arsenal, Manchester City and Real Madrid pic.twitter.com/EOhgvnaaGm — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 20, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво "містян" обдумує можливість активувати пункт про викуп гравця за 117 млн євро. Зазначається, що містяни вже контактували з оточенням бразильця.