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Футболіст Ньюкасла зацікавив декілька європейських грандів

Микола Дендак — 21 червня, 13:03
Футболіст Ньюкасла зацікавив декілька європейських грандів

Опорний півзахисник Ньюкасла Бруну Гімараєс став трансферною ціллю Менчестер Сіті та Арсенала.

Про це повідомляє Екрем Конур.

Окрім англійських грандів, на футболіста претендують також французький ПСЖ та мадридський Реал. У сезоні-2023/24 бразилець зіграв 50 матчів за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 10 гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво "містян" обдумує можливість активувати пункт про викуп гравця за 117 млн євро. Зазначається, що містяни вже контактували з оточенням бразильця.

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