Гакпо: Я вважаю, що ми виступили дуже добре

Футболіст збірної Нідерландів Коді Гакпо прокоментував перемогу над Польщею (2:1) в першому турі Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Ми — команда, яка ніколи не здається, і у нас є хороші заміни. Ми змінили всю передню лінію, і вони вийшли і грали дуже добре. Так що так, це теж наша сильна сторона.

Це був важкий матч, проти сильного суперника. Очевидно, що вони забили першими, тому було трохи складніше. Але ми створили багато хороших можливостей, хороших моментів. В цілому, я вважаю, що ми виступили дуже добре", — сказав футболіст.

Нагадаємо, саме Гакпо став найкращим гравцем поєдинку між поляками та нідерландцями у групі D.

Чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Польщі та Нідерландів до їхньої групи також потрапили Франція та Австрія. У другому турі поляки зіграють з австрійцями, а нідерландці — з Францією.